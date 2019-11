Seara lança chope com bacon para divulgar nova linha

São Paulo – Se nos Estados Unidos o bacon está enraizado na cultura, com consumo em torno de 8 kg per capita e é adorado além da mesa, em roupas, e até desodorantes e pastas de dente, pode se dizer que essa paixão ainda está adormecida no Brasil. Por aqui, segundo dados de levantamento da Kantar, o consumo fica em torno de apenas 400 gramas por pessoas.

“O produto normalmente é usado no preparo do feijão”, afirma José Cirilo, diretor executivo de Marketing da Seara, que está empenhada em mudar essa situação. Com estudos que indicam um mercado potencial e disposta a liderar esse segmento, em setembro, a empresa, que pertence ao grupo JBS, lançou uma linha com cinco variedades de bacon.

Desde então, ela vem fazendo ativações para promover as novidades – a mais recente é um chope que leva pedacinhos de bacon, feito pela cervejaria Paulistânia e que será vendido até o final do mês nas unidades de São Paulo da rede Braugarten, especializada em comida alemã. “A ideia é fazer com que as pessoas provem o bacon das formas mais inusitadas possíveis”, fiz Cirilo.

A iniciativa faz parte de uma campanha maior, batizada de #BaconLovers, que esteve no Rock in Rio com embaixadores como como Ludmilla e Cleo e também inclui o patrocínio ao reality show da Globo Mestres do Sabor – uma das provas do programa foi dedicada aos cortes de porco curados e defumados. “O bacon faz parte de diferentes tribos e a estratégia tem o objetivo de atender esse público variado “, explica Cirilo

Apesar de diverso, o diretor avalia que o número de aficionados pelo produto aumenta a cada dia. “Hoje, o bacon é também está no café da manhã e até em sobremesas. E trilha um caminho para alcançar o status de megastar, como nos EUA”, diz.

Para quem quiser provar a novidade, o chope com bacon está à venda nas unidades Pátio Paulista, Tamboré, Metrô Santa Cruz e na loja de rua da Berrini, por R$ 8,90. Há também dois pratos com o produto, o burger big bacon e as salsichas enroladas com bacon, acompanhadas de salada de batata. Quem pedir o combo com um prato e um chope, leva também uma caneca da campanha #BaconLovers.