Se no Brasil “tudo acaba em pizza”… Burger King lança o Pizza Burger

O Burger King é uma das redes que mais se notabilizam pela comunicação criativa e as novas formas de revisitar os seus produtos. Conhecido pelos seus hambúrgueres, a empresa foi além e lançou um lanche especial para comemorar o Dia Mundial da Pizza, celebrado em 10 de julho.

Feito com seis pedaços, o sanduíche em formato redondo aterrissa no Brasil para unir duas das maiores paixões gastronômicas nacionais: o hambúrguer e a pizza. Nomeado de Pizza Burger, a novidade teve o seu lançamento original nos Estados Unidos e foi criada a partir do conceito “made for sharing” (criado para compartilhar).

Feito em um pão com gergelim grande e dividido em seis pedaços, seis hambúrgueres, queijo, tomate, pepperoni, maionese e molho de tomate, o lançamento promete unir amigos e o melhor dos dois mundos em uma só criação.

“Como nosso público, que tem a liberdade de ser como quiser, nós também gostamos de inovar. O Pizza Burger não é exatamente uma pizza, nem um hambúrguer, e ao mesmo tempo traz os dois conceitos de uma vez só. Estamos muito curiosos para saber a reação de nossos consumidores”, explica Ariel Grunkraut, diretor de marketing do Burger King.

Por meio de um filme irreverente, a agência David foi convidada para anunciar a chegada do super sanduiche. Gravado na tradicional Festa de São Vito, em São Paulo (SP), o vídeo mostra a reação daqueles que mais entendem de comida italiana quando são apresentados ao Pizza Burger. Aos curiosos, o vídeo da campanha será veiculado em todas as redes sociais do Burger King em breve.

A edição limitada ficará disponível nos restaurantes dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, até 18 de julho. As opções serão vendidas a R$ 49,90, só o sanduiche, e R$ 69,90, o lanche mais duas batatas médias e dois free refil.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.