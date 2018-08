SBT lança seu próprio álbum de figurinhas

O SBT é um canal tão querido para uma parcela do público que ele chegou até a se referir aos entusiastas da emissora como SBTistas. Para presentear esse grupo e outros adoradores, o grupo lançou o “Livro Ilustrado Oficial SBT”, parceria entre SBT Licensing e Editora On Line, já disponível nas bancas de jornais e livrarias de todo o Brasil por R$ 9,99.

O álbum de figurinhas de 67 páginas conta com 480 cromos para que os fãs da emissora possam reviver a trajetória do canal – que completa 37 anos no próximo dia 19 de agosto -, através de páginas ilustradas, com fotos raras e inéditas de atrações que marcaram a história da TV brasileira.

O álbum reúne, entre outras coisas, momentos do Programa Silvio Santos desde a década de 1960, assim como a sua trajetória até o nascimento do SBT. Os programas infantis que alegraram gerações e os sucessos da programação como Casa dos Artistas, Topa Tudo por Dinheiro, Show do Milhão, A Praça é Nossa e Viva a Noite, trazem ao público saudosas memórias.

A trajetória das estrelas do elenco é narrada através dos cromos, como no caso de Patrícia Abravanel, Celso Portiolli, Ratinho, Mara Maravilha, Eliana, Silvia Abravanel, Luis Ricardo, Christina Rocha, Otávio Mesquita e Raul Gil. Essas histórias são contadas cronologicamente em páginas dedicadas, que também recordam vinhetas e marcas visuais de sucesso.

Além disso, a publicação relembra ainda a rainha da TV brasileira, Hebe Camargo, e diverte o público com o boneco “Silvinho” marcando os meses do ano, em cromos metalizados que poderão também ser colados em diversas superfícies como agendas, cadernos e outros. Maisa, Larissa Manoela, Rebeca Abravanel, Léo Dias, Dudu Camargo, Lívia Andrade,Chris Flores, Beca Milano, Carlos Bertolazzi, Helen Ganzarolli, entre outros, complementam as páginas do álbum da “TV que tem torcida”.

Serviço:

Nome: Livro Ilustrado Oficial SBT

Páginas: 67

Cromos: 448

Cromos Especiais: 32

Valor do álbum: R$ 9,99

Valor do envelope com 4 cromos: R$ 1,75