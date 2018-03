SBT e Chaves fecham parceria com Habib’s e Ragazzo

São Paulo – O SBT vai licenciar o personagem Chaves, do Grupo Chespirito, para o grupo Habib’s.

Restaurantes do Habib’s e do Ragazzo terão brinquedos nos kits do menu infantil com os personagens de Chaves e companhia.

Serão três copos (no formato do famoso barril do Chaves) e mais quatro bonecos: de Chaves, Quico, Seu Madruga e Pópis.

As caixinhas do kit infantil também trazem temática com o cenário da Vila do Chaves.

Os brinquedos estarão no menu dos restaurantes Habib’s e Ragazzo até o final de abril.

No kit infantil do Habib’s, há opções como esfihas e batatas fritas. No kit infantil do Ragazzo, há opções de massa, chicken balls e coxinhas.