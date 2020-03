Santander e Decolar lançam cartão de infidelidade com Fábio Jr em campanha

São Paulo — Com o objetivo de permitir que o cliente não fique “em uma única relação”, o banco Santander e o e-commerce de viagens Decolar se uniram para o lançamento do primeiro cartão de infidelidade do Brasil.

Para obter o benefício é preciso se cadastrar no programa Passaporte Decolar, solicitar um cartão com bandeira Visa entre as opções gold, platinum e infinite e acumular pontos com as compras.

Os pontos acumulados com o cartão de crédito são creditados mensalmente após o pagamento da sua fatura. Eles podem ser usados para descontos em voos, hotéis, pacotes e alugueis de carro de qualquer empresa com serviço disponível no site do Decolar.

Quem solicitar o cartão até 31 de março você pode solicitar seu cartão com um desconto de 80% na primeira anuidade e bônus de até 6.000 pontos.

A divulgação do produto conta, por exemplo, com um vídeo protagonizado por Fábio Junior. “É tão bom, que pela primeira vez na vida eu vou ser infiel”, diz o cantor na propaganda.

Mercado

O cartão de crédito é o principal meio utilizado pelo brasileiro para acumular milhas de viagem. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, 89,4% dos pontos obtidos nos programas foram obtidos desta forma no segundo trimestre deste ano. Os destinos mais procurados pelos brasileiros que utilizam milhas são Miami e Orlando para passagens internacionais e São Paulo e Rio de Janeiro em viagens nacionais.