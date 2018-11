Samsung divulga aparelho com “dancinha” de Fortnite

Fortnite se tornou um dos jogos estilo battle royale mais conhecidos mundialmente. Sua fama se baseia em diversos temas, inclusive as danças dos personagens. Com isso, a Samsung promove uma campanha musical com movimentos icônicos do game.

Os personagens de “Fortnite” são conhecidos por celebrar suas vitórias com movimentos que variam, desde o The Floss até um break-breaking desafiador. O YouTube está repleto de vídeos de pessoas que tentam recriar os movimentos em casa.

Mas na última campanha da Samsung, os jogadores reproduzem perfeitamente estas danças em público. Um balconista de uma loja de conveniências, um manobrista e um médico de uniforme sacodem tudo e não se importam com quem está assistindo.

Um corredor da escola e um saguão de escritório se transformam em palcos improvisados ​​enquanto os jogadores curtem a batida do GTA e o “Searching” de Jenn Morel. Há também uma participação especial de Ninja, o melhor jogador do mundo. Confira abaixo:

O curta promove o aparelho Samsung Galaxy Note 9 e como a duração da bateria do telefone ajudará os jogadores a “superarem” o resto.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.