Samsung destaca Galaxy S7 para momentos mais absurdos

Para promover os diferenciais do novo Galaxy S7, a Samsung aposta no bom-humor. Em sua nova campanha digital, criada em parceria com a Isobar e a YourMama, a marca apresenta uma série de cinco filmes com o mote redescubra o que um smartphone pode fazer.

O primeiro vídeo traz um homem barbudo e de cabelos longos numa banheira de espuma. Ele mostra que é possível curtir a vida como uma sereia graças ao uso do smartphone e seu óculos de realidade virtual da Samsung, o Gear VR.

Já o segundo filme da campanha ressalta a coragem de um motoqueiro coberto por lama entrando num lava-jato com um Samsung Galaxy S7 no bolso.

O quadro revela umas das grandes qualidades e possibilidades do aparelho, a certificação IP68, que oferece resistência contra água em até 1,5 metro de profundidade durante 30 minutos, chuva, respingos, poeira, areia ou submersões.

A câmera do smartphone é o destaque da terceira ação. Nela, um homem num ambiente de ficção científica, rodeado por antenas e receptores de ondas sonoras, realiza fotos no escuro, noite adentro, procurando por sinais da existência de alienígenas.