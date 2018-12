Sadia lança campanha para estreitar vínculo com Natal

São Paulo – A produtora de carnes processadas e pratos prontos Sadia, da gigante de alimentos brasileira BRF, lançou neste ano uma grande campanha de marketing para estreitar o vínculo da marca com o Natal, que é uma das épocas do ano de maiores vendas para o setor.

O mote da campanha é apoiar os consumidores que são responsáveis por preparar a ceia para suas famílias. O projeto tem um site especial na internet com vídeos gravados por celebridades e influenciadores como a atriz Karina Bacchi contando de que maneira elaboram a refeição e receitas de pratos natalinos com produtos da marca ensinadas por famílias convidadas, apresentadas junto com a Coca-Cola.

Além disso, oferece duas ferramentas para ajudar na organização da celebração. Uma é um gerador de convites que o consumidor pode personalizar para chamar amigos e familiares para a ceia pelo WhatsApp. A outra é um assistente de ceia, acionado também pelo aplicativo de mensagens para celular, o qual envia dicas e receitas selecionadas pelo usuário de acordo com o ingrediente desejado: peru, lombo, pernil, tender, frango. “A Sadia é pioneira em usar esse canal direto para se comunicar com o consumidor”, diz Cecilia Alexandre, gerente executiva de marketing da marca. “O peru Sadia está há 45 anos na mesa da família brasileira e já é um ícone da data. Queremos nos aproximar ainda mais do público nesse momento festivo.”

Outras ações incluem o envelopamento da estação Trianon Masp do metrô de São Paulo com uma propaganda da campanha e parceria com a empresa de entregas Rappi. A BRF espera atingir mais de 921 milhões de impactos com o esforço de marketing. Até 12 de dezembro, já havia mais de 45 milhões de views completos dos filmes do site e 14 milhões de engajamentos com as publicações de Natal da Sadia nas redes sociais, com 3 000 menções.