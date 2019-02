Ruffles lança novo formato de batata no Brasil

São Paulo – O salgadinho Ruffles no Brasil, fabricado pela Elma Chips, anunciou hoje (26) a nova versão de sua famosa batata.

O lançamento “Crocrrrunch” traz uma batata com novo tipo de corte, mais grosso e ondulado. A ideia do lançamento, segundo a marca, é promover um salgadinho totalmente focado no fator “crocância”. Daí o nome da batata, que vem no sabor queijo.

Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, o snack ser ou não crocante é o fator mais importante para os consumidores. 71% citam a “crocância” como o fator fundamental para consumir um snack. Entre o público jovem – entre 13 e 17 anos – essa porcentagem sobe para 75%.

A nova embalagem traz as cores laranja e amarelo, remetendo ao sabor queijo; e dá bastante espaço à onomatopeia que se transforma no nome do produto – saindo diretamente da boca.

Nova Ruffles: lançamento da marca no Brasil traz novo formato de batata

Já a campanha que divulga o “Crocrrrunch”, criada pela agência AlmapBBDO, brinca com trava-línguas e a dificuldade que pode surgir ao misturar palavras como “crocante” e “crocância”.

