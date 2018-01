Ronaldinho e o primeiro viral de marca da história do Youtube

Renato Rogenski, do AdNews

Nada de “nudes”, gatinhos, bebês fofinhos ou feitos incríveis de algum youtuber. O primeiro vídeo da história da plataforma do Google a atingir um milhão de visualizações foi protagonizado por Ronaldinho Gaúcho, craque brasileiro que anunciou ontem (17), oficialmente, a sua despedida dos gramados.

Por incrível que pareça, em 2005, quando o “bruxo” voava em campo, e o Youtube tinha apenas seis meses de vida, a Nike divulgou um vídeo que deixou o público de boca aberta. Nele, o então jogador do Barcelona recebia no campo um par novo de chuteiras e dava um show ao testar o material esportivo.

Após algumas embaixadinhas, Ronaldinho (principal nome da marca naquele período) mandou a bola no travessão quatro vezes (sem deixa-la cair no chão), fazendo a “redonda” voltar até ele em todas as ocasiões. Na época, uma pergunta intrigava o público: seria ou não uma montagem?

Embora a marca e o jogador tenham dito que tudo foi real, muita gente tentou provar o contrário. Mas o que importa mesmo é a quantidade de mídia espontânea gerada até hoje com a ação. Relembre o vídeo:

O mais impressionante é que dez anos depois, em 2015, o feito ainda tinha fôlego suficiente para render diversas matérias na imprensa e, claro, novas ações da Nike.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.