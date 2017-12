Roger Federer vira novo garoto-propaganda da Barilla

São Paulo – O que uma boa massa e o tênis têm em comum? Talvez a Barilla possa responder.

A marca de pastas chamou o premiado tenista suíço Roger Federer para ser seu novo garoto-propaganda global.

Ele vai estrelar as campanhas da marca italiana que serão veiculados mundialmente em 2018. O Brasil e outros 39 países estão na rota da marca.

Pela primeira vez, ela usará um único slogan em todo o mundo, “Masters of Pasta”, trazendo uma referência do mundo do tênis.

Na campanha inicial, Federer estrela ao lado do chef Davide Oldani. O renomado chef desafia o tenista a criar um espaguete tradicional que agrade ao seu exigente paladar.

O filme foi gravado na região da Lombardia, na Itália.

No Brasil, a agência REF+ ficará responsável por cuidar da adaptação e estratégia de mídia.

Assista: