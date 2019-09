Rock in Rio: saiba o que esperar das marcas no festival

Nos finais de semana entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro, o Rock in Rio receberá 700 000 pessoas interessadas nas 600 horas de atrações musicais. Mas não só.

As marcas investiram neste ano 500 milhões de reais apenas em ativações dentro do festival — isto é, sem contar patrocínios. A intenção é entreter e ser lembrado pelos presentes.

Saiba o que poderá ser encontrado na Cidade do Rock:

Coca-Cola – No espaço da empresa será possível cantar em grupos de até 100 pessoas, se arriscar nos passinhos comandados pelo grupo Fit Dance e outras atividades musicais em um estande de 180 metros quadrados.

Doritos – A marca quer promover a diversidade por meio de um uma guitarra temática a ser usada no show da banda Sepulta. Além disso, oferecerá vans adaptadas, oficina de reparos para cadeirantes e intérpretes de libras para as pessoas com deficiência auditiva.

Heineken – A fabricante de bebidas preparou onze ações diferentes para o festival, entre elas tirolesa, pontos interativos e fotografáveis onde os consumidores serão colocados dentro de cenas históricas do mundo do rock e lounge com atrações especiais para convidados.

Itaú – Uma banda com 47 artistas desconhecidos e repertório variado tocará nos dias do evento. A ação faz parte da campanha que valoriza as diferenças. O banco também levará caixas eletrônicos com acesso a diferentes bancos e com saque sem cartão físico.

Natura – A fabricante de cosméticos promove a “Nave, Nosso Futuro é Agora”, uma experiência sensorial e multimídia, com 15 minutos de duração, que une música, arte e tecnologia em uma vivência imersiva e lúdica. A instalação conta com o maior painel de led interativo já feito no Brasil, com 5 mil metros quadrados. A empresa também terá um labirinto de espelhos e outras ações.

Sky – O estande da marca conta com três andares. No primeiro o público poderá fazer fotos em cenários dos filmes “Godzilla II: Rei dos Monstros”, “MIB: Homens de Preto Internacional” e outros exibidos no Sky Play! No segundo andar, uma banda tocará trechos de trilhas sonoras e os times, formados por influenciadores e celebridades convidados, devem apertar o “Play” para responder à qual filme ela pertence. Já no terceiro andar, um rooftop exclusivo com vista para os palcos Mundo e Sunset receberá convidados da marca para curtir o Rock in Rio.

Trident – A marca da Mondelez, por meio de QR codes escondidos entre as imagens do estande localizado em frente ao Palco Mundo, oferecerá aos participantes benefícios exclusivos. Os prêmios vão desde unidades de chicletes até uma visita ao Glass Studio, estúdio oficial do MultiShow no festival.

Outras marcas vão na onda do Rock in Rio mesmo quando não são patrocinadoras do evento. Um exemplo é a marca Mentos, que promoverá um karoake na estação Jardim Oceânico, da linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro. Quem passar pelo local pode se apresentar em dupla e ao final ganhar produtos da marca.