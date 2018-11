Risqué lança campanha inspirada na pluralidade da mulher brasileira

Risqué e Coty lançam campanha digital para apresentar a coleção Risqué Nude Mistura Brasileira. Criada pela agência Ampfy, a campanha é inspirada na pluralidade da mulher brasileira, que tem uma pele única e cheia de misturas. Com o conceito #VocêDáOTom, a iniciativa mostra que as novas cores de nude foram feitas para todas, sem regras de combinações, e dando a liberdade para que cada uma dê o seu tom.

De forma artística e conceitual, o vídeo da campanha apresenta um balé aéreo acrobático com mulheres de diferentes perfis, em faixas de tecidos de diversos tons de nude, fazendo referência às nuances da coleção. As cores dos esmaltes nas unhas das bailarinas ganham destaque ao serem mostrados em contraste aos tons dos tecidos. Durante a performance, as três artistas entrelaçam-se nas faixas, que deixam em seus corpos marcas da mistura de tons, mostrando a beleza dos contrastes.

A coleção Risqué Nude Mistura Brasileira conta com cinco esmaltes em uma paleta que explora diversos tons, em cores com acabamentos metalizados e cremosos. Os nomes trazem um toque de diversão e personalidade, marca registrada de Risqué, como o Tom do Meu Tom, em cor marrom, ou o Bege Eu Me Beija e o Linda, Leve e Nude, tonalidades mais claras. A coleção traz ainda o Terracota que provoca, com fundo avermelhado. E quem gosta do acabamento metálico intensificado pode se jogar no poderoso Brilho, Brilho Meu.

A campanha foi desenvolvida exclusivamente para plataformas digitais, sendo veiculada no Youtube na versão de 45′ e também como Bumper Ad. A ação tem ainda cortes de 15′ e 6′ para Instagram e Facebook, além de produções específicas para as mesmas plataformas.

O vídeo foi produzido pela produtora Santa Transmedia e tem trilha sonora da Canja Produções Musicais. Veja abaixo:

