Restaurante dá 1% off para cada ano que Lula for condenado

Grande parte do Brasil está com os olhos voltados para a cidade de Porto Alegre e aguarda o resultado do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, em processo da Lava Jato coordenada pelo juiz Sérgio Moro.

Condenado por corrupção passiva e lavagem dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão devido a acusação de ter aceitado um tríplex no Guarujá oferecido pela construtora OAS, o ex-presidente apela sua absolvição nesta quarta-feira (24) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região da capital do Rio Grande do Sul.

O acontecimento, de intensa cobertura midiática e popular, é tido para muitos como o principal fato político do ano e é natural que até as marcas pegassem carona em um dos eventos mais comentados dos últimos tempos.

Polêmica, a audiência divide opiniões e aflora partidarismos, porém a filial de Manaus da Detroit Steakhouse parece não se importar com as reações e em sua exibição ao vivo da audiência promete descontos de acordo com os anos que o ex-presidente for condenado.

Postada no Facebook, a promoção fez sucesso e foi curtida 7,9 vezes na fanpage com nove mil seguidores. Confira abaixo a publicação:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.