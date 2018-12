Resposta irônica do Burger King é o post de marca mais “amado” do Twitter

São Paulo – No dia 5 de novembro, o rapper americano e produtor musical Kanye West, também conhecido por Ye, declarou sua predileção pela rede de fast-food McDonald´s em sua conta no Twitter: “É meu restaurante favorito”, afirmou.

O concorrente Burger King, do Reino Unido, aproveitou a oportunidade para se promover com uma resposta irônica : “[Isso] explica muita coisa”.

Curta e simples, a mensagem seria uma referência às polêmicas em torno do artista, que já protagonizou brigas com cantoras do pop e fez declarações políticas controversas.

A “alfinetada” do Burger King no rapper e na marca rival viralizou na rede social: o tuíte foi compartilhado mais de 270.000 vezes e “amado” por mais de 1 milhão de usuários, o que rendeu o título de post de marca mais “amado” no Twitter. Diferentemente do Facebook, que tem o “joinha” para curtir uma publicação, o Twitter usa um coração.

A Coolr, agência de marketing digital que administra as redes sociais do Burger King no Reino Unido compartilhou recentemente com o site The Drum a história do desenvolvimento do tuíte .

“Dizem que o alcance orgânico está morto nas mídias sociais e nós não concordamos. Com a estratégia certa, um tom de voz claro e um pouco de coragem, você pode conectar marcas à cultura popular de maneira autêntica, e criar ideias que podem viajar pelo mundo!”, disse Adam Clyne, diretor executivo da Coolr.

Alcance orgânico indica a quantidade de pessoas que recebeu uma publicação não paga na própria página do Facebook. Confira abaixo o post viral do BK em resposta ao rapper: