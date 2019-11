RentCars vai dar descontos de até 80% na Black Friday

A brasileira RentCars ferramenta de comparação de preços e locação de veículos, promete dar descontos de até 80% durante a próxima Black Friday. Para a data, a empresa vai enviar para os clientes cadastrados cupons com descontos de até 30%. Já as locadoras parceiras vão oferecer reduções de até 50%. Entre os parceiros que vão dar descontos estão Álamo, Europacar, Grupo Hertz e Unidas.

A empresa deu atenção especial à Black Friday e vem planejando as ações de marketing desde junho passado. “A cada ano a gente se prepara mais cedo, envolvendo mais parceiros e mais locadoras”, afirma Michel Rocha, Chief Growth Officer da RentCars.

A comunicação com os clientes, por e-mail e redes sociais, também começou cedo, em setembro. “A gente não quis deixar para apresentar as promoções no dia, porque sabemos que são muitas ofertas e o consumidor pode se confundir. Quando chegar a Black Friday, os clientes já vão estar aguardando os descontos”, explica Rocha.

Com a ação, a RentCars espera que o número de reservas no período promocional aumente em até 80%. Já o número de clientes cadastrados na plataforma deve aumentar em 60%. Para dar conta dessa demanda, Rocha acrescenta que o site foi reformulado e o atendimento vai ser reforçado.