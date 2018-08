Refrigerante Mountain Dew comete gafe épica em post ao mandar todos se…

São Paulo – Quando uma pessoa viaja para um outro país, é comum que ouça sobre a importância de conhecer gírias e jargões da nação visitada. Lançar uma campanha de marketing internacional exige o mesmo cuidado. E a marca de refrigerante Mountain Dew, que a PepsiCo trouxe para o Brasil em 2015, aprendeu essa lição da maneira mais difícil.

Na segunda-feira (27), a marca postou em sua conta britânica no Twitter um gif de um rapaz suado bebendo energicamente o líquido amarelo neon da Mountain Dew, com o slogan “epic thrills start with a chug”. Na maior parte dos países falantes da língua inglesa, a frase se traduz como “sensações épicas começam com uma grande golada”.

Nada demais, certo? Porém, e aqui vem a falha grave, na Escócia, um dos países alcançados pelo anúncio, a palavra “chug” assume, no jargão popular, o significado de “masturbação”. Então por lá, a leitura da mensagem do refrigerante foi a de que “sensações épicas começam com uma masturbação”.

We didn’t choose the chug life, the chug life chose us. #DoTheDew pic.twitter.com/2gPQ9ESGK5 — Mountain Dew UK (@mountaindewUK) August 27, 2018

Sem surpresas, a gafe viralizou no Reino Unido e o pessoal não perdeu a oportunidade de fazer graça. “Eu amo chugging”, escreveu um usuário do Twitter, enquanto outro questionou: “Vocês realmente não consultaram ninguém da Escócia nesta grande campanha de marketing no Reino Unido, não é?”. Apesar das críticas, a marca não apagou o post.

I love chugging 😂 — Burchie 🍀🏆🏆🏆 (@Burchie81) August 28, 2018