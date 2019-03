Rede de fast food ressuscita Dercy Gonçalves para nova campanha

São Paulo – A rede de fast food Popeyes, segunda maior cadeia de frango frito do mundo, atrás do KFC, desembarcou no Brasil apenas em 2018. A marca, comprada em 2017 pelo Burger King, começou timidamente por aqui, mas planeja abrir até 20 lojas em 2019 e planeja investimento de R$ 1 bilhão no futuro próximo para abrir 300 lojas.

Lá fora, a marca é maior. A Popeyes Louisiana Kitchen nasceu em 1972 no estado americano de Louisiana e tem mais de três mil lojas espalhadas pelo mundo.

Uma campanha lançada ontem (25) traz uma figura popular do imaginário brasileiro do cotidiano e da internet, o que parece uma decisão acertada para atrair cliques e comentários, já que a marca ainda é desconhecida do público nacional. No vídeo, a marca recriou a falecida atriz Dercy Gonçalves através de um holograma. A voz do programa simula a de Dercy e também não economiza nos palavrões.

Criada pela agência F.Biz, a campanha foi gravada na loja do Internacional Shopping Guarulhos. Para “ressuscitar” Dercy, a agência usou técnicas de holografia, mock-up 3D e mapeamento dos movimentos de corpo de um ator.

Assista:

A marca pediu que os internautas usassem a hashtag #Dercy12h, menção ao fato de o frango usado pelo restaurante ficar marinando por doze horas antes de ser frito.

Apesar de Dercy ser uma figura popular querida, a campanha trouxe algumas críticas nas redes sociais. Alguns criticaram a qualidade da recriação, enquanto outros não consideraram correto o Popeyes usar a imagem de uma pessoa que já faleceu.