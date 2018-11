Red Bull promove corrida de “carros” sem motor e você pode participar

São Paulo – Após alguns anos longe do Brasil, o Red Bull Ladeira Abaixo está de volta ao país. Disputada por carros sem motor, mas extremamente criativos, a divertida corrida será realizada, em São Paulo, no dia 14 de abril de 2019, ainda com local a ser definido. Mas para promover o evento desde já, a Red Bull coloca no ar uma campanha criada pela agência DPZ&T com filmes para os canais digitais da marca protagonizados pelo ator Felipe Titto e o atleta Pedro Scooby.

O evento convida as pessoas a construírem seus próprios carrinhos e as inscrições já estão abertas para todo o Brasil através do site. No Brasil, esta é a sexta edição do Red Bull Ladeira Abaixo 2019, que foi disputado anteriormente em Porto Alegre (RS), Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Goiânia (GO). Todo o regulamento está no site.

Os 70 carros mais criativos serão escolhidos pela organização do evento para competirem em abril de 2019, em São Paulo. Os selecionados podem formar equipes de até cinco pessoas e terão cerca de três meses para construírem o projeto antes de encararem o desafio final.

O Red Bull Ladeira Abaixo 2019 renderá ao vencedor uma visita com tudo pago à fábrica da Red Bull Racing, na Inglaterra, ao segundo, ingressos para assistir ao GP Brasil de F1, em Interlagos, em novembro; e, ao terceiro lugar uma camiseta oficial da Red Bull Racing. Todo o regulamento pode ser conferido no site.

Com produção da In Good Company e direção de Luigi Dias, os dois filmes contam com trilha sonora composta pela Lucha Libre e Daniel Motta, diretor de criação da DPZ&T.

Em cada comercial, situações do cotidiano inspiram os astros Pedro Scooby, atleta Red Bull que surfa as maiores e mais desafiadoras ondas do mundo, e o ator Felipe Titto.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.