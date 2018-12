Rappi vai entregar produtos Avon em São Paulo em até duas horas

São Paulo – Em São Paulo, o delivery Rappi (famoso por “entregar tudo”) vai começar a entregar produtos Avon a partir de hoje (21). É a primeira marca de beleza a fazer uma parceria com a Rappi, empresa colombiana que chegou no Brasil em 2015, vendendo direto no app da marca.

Consumidores poderão comprar no app da Rappi, que redireciona a venda para um revendedor Avon mais próximo com estoque disponível, que passa a compra a um entregador Rappi. A Avon promete entregar a encomenda em até duas horas.

A Avon disponibilizou 100 produtos para a entrega via Rappi e, por enquanto, o serviço está disponível apenas em São Paulo. A marca promete expandir para outras cidades.

Com o serviço, a Avon mantém o revendedor no centro da transação, mas cria a agilidade do serviço delivery, que entrega “com urgência”. Uma compra normal no e-commerce, via Correios ou outro serviço de postagem, tem prazo de mais de um dia útil.