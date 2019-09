Rappi dá parte do dinheiro de volta em aluguel de imóvel com parceira

São Paulo — O modelo de cashback, ou seja, quando o cliente tem um percentual do valor da compra depositado de volta, têm sido um atrativo de marketing cada vez mais comum no Brasil.

Numa nova ação da startup de entregas Rappi, em parceria com a strartup de aluguel de imóveis mobiliados Housi, o consumidor ganhará até 20% do valor de volta, caso assinar o plano mensal. Para quem assinar o plano semanal o valor do retorno será de 10%.

Ao acessar o aplicativo da Rappi, o usuário clica no botão da Housi, escolhe o plano que mais se adequa às necessidades e seleciona as datas de preferências.

Se o pacote escolhido for de 30 dias de moradia, por exemplo, o locatário Housi poderá receber até R$ 1.200,00 de cashback. Os créditos podem ser usados na Rappi.

As reservas podem ser feitas entre 9 de setembro e 9 de outubro em todo o Brasil. Os apartamentos, porém, são localizados em São Paulo.

Já os créditos no aplicativo podem ser usados em até três meses após a compra.

No Brasil, há outras empresas especializadas nesse serviço como a Méliuz. Em parceria com varejistas a startup agrega em uma plataforma os retornos financeiros que o cliente teve. Depois de 20 reais acumulados é possível resgatar a quantia na conta bancária.