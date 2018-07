Ranking: as marcas de cerveja mais valiosas do Brasil

As marcas de cerveja Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Schin estão entre as 60 marcas brasileiras mais valiosas, segundo o ranking anual do BrandZ Brasil, realizado há 12 anos pela WPP e Kantar. Juntas, valem quase 8 bilhões de dólares, o que representa um incremento de 44%, comparado ao ano de 2017.

A Skol, pelo sexto ano consecutivo, segue na liderança como a marca mais valiosa do Brasil e soma um crescimento de 8,2 bilhões de dólares. A Brahma, em quarta posição, cresceu 4.478 e a Antarctica, que figura em sexto lugar no ranking, teve uma alta de 2.977. Logo em seguida vem a Bohemia, em sétimo, totalizando 1.605. Já a Schin, que aparece em 26ª posição, aumentou 622 bilhões, o que corresponde a 35% de crescimento.

Na opinião de Eduardo Tomiya, CEO da Kantar Consulting para América Latina, “este estudo mostra que por detrás de marcas valiosas, sempre estão 5 pilares: Propósito, inovação, comunicação, experiência de marca e Love Brand e o estudo valida um pouco a percepção que sempre tínhamos sobre o processo de construção de marcas valiosas. Um exemplo seria a Skol, marca brasileira mais valiosa que se conecta de forma consistente com os jovens e apresenta atributos que combinam alto valor de marca com fatores emocionais (love index)”.

Ranking Marca Valor 2018 Crescimento 1 Skol USD$ 8.263 1% 4 Brahma USD$ 4.478 2% 6 Antarctica USD$ 2.977 4% 7 Bohemia USD$ 1.605 2% 26 Schin USD$ 622 35%

Fonte: BrandZ™ Top 60 Most Valuable Brazilian Brands

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.