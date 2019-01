Ranking: as marcas com mais engajamento no Instagram e no Facebook

São Paulo – Um estudo inédito da Socialbakers, plataforma de análise de mídias sociais e benchmarketing, revelou as marcas com maior engajamento no Facebook e no Instagram no Brasil no último ano.

O ranking mostra as marcas que mais conseguiram se comunicar com os consumidores, que interagiram com o conteúdo postado, seja através de likes, comentários ou compartilhamentos.

No Facebook, por exemplo, o Hotel Urbano ficou em primeiro no número de interações totais, enquanto a Samsung aparece em primeiro na média de interações por post.

No Instagram, o Hotel Urbano novamente é a marca com mais interações totais. A Netflix aparece na liderança da média de interações por post e como a marca com o maior número de seguidores.

Confira os rankings completos dos engajamentos em 2018:

Facebook

Interações totais nos posts

Marcas Interações Totais Hotel Urbano – Hurb 8.639.533 Havan 6.118.853 Samsung 6.054.742 Salon Line 3.648.673 Salinas Maragogi 3.460.575

Interações por post

Marcas Interações por Post Samsung 74.449 McDonald’s 58.869 Salinas Maragogi 54.385 Seara 47.216 Salinas Maceió 34.884

Instagram

Total de seguidores

Marcas Seguidores Netflix Brasil 9.211.738 O Boticário 5.606.846 Lojas Renner 4.690.460 Arezzo 4.670.304 Riachuelo 4.507.373

Interações totais nos posts

Marcas Interações Totais Hotel Urbano – Hurb 30.362.206 Lojas Americanas 27.867.742 Netflix Brasil 21.819.920 Santa Lolla 17.619.051 Arezzo 17.510.591

Interações por post