Ragazzo responde polêmica da coxinha com Gusttavo Lima

Se você está minimamente atualizado sobre o que rolou pela internet nos últimos dias, com certeza deve ter se deparado com a inusitada reclamação do cantor Gusttavo Lima sobre o preço de uma coxinha da 365 Deli no aeroporto de Guarulhos.

Se a marca deu a sua versão da história e ainda aproveitou a ocasião para fazer promoção, o restaurante Ragazzo também não deixou a oportunidade passar e criou um post inusitado sobre o assunto no Facebook.

O tom bem humorado da comunicação tem rendido bom engajamento.

Em menos de 24 horas já são mais de 800 comentários e 400 compartilhamentos.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.