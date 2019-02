Rádio esportiva do Bradesco substituirá Oi FM

São Paulo – O Bradesco está lançando a Rádio Bradesco Esportes FM, com programação voltada para divulgação de todas as modalidades esportivas – em especial, as olímpicas.

Além de eventos de esportes como boxe, vôlei, corrida, basquete, natação, tênis, automobilismo, remo, vela e futebol e debates sobre assuntos da área, a programação será mesclada com matérias sobre qualidade de vida, programas de humor e uma seleção de músicas.

“A proposta da Rádio Bradesco, que é um projeto em conjunto com o Sistema Bandeirantes de Rádio, é ser um espaço voltado para a divulgação de múltiplos esportes, com foco especial nas modalidades olímpicas”, comenta Jorge Nasser, diretor de marketing do Bradesco.

Ainda sem data para o início das atividades, as emissoras ocuparão o dial 94,1, em São Paulo e 91,1, no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a Bradesco Esportes entra no lugar ocupado até o início deste ano pela Oi FM, uma das primeiras operações de rádio customizada no Brasil, desativada no fim de 2011, após seis anos sem dar o retorno esperado.

Até que a Bradesco Esportes passe a funcionar em São Paulo, o sinal permanece utilizado pela Verão FM, uma emissora pertencente ao Grupo Bel de comunicação, que operava a rádio Oi.