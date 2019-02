Rações Country Shop envia mala direta para cães

Rio de Janeiro – A Rações Country Shop resolveu enviar diretamente para os cães uma mala direta para divulgar uma promoção. A ação tem o objetivo de chamar a atenção do público e reativar antigos clientes da marca.

A peça enviada nominalmente para o animal de estimação é composta por uma comunicação impressa escrita na “língua dos cachorros” e enrolada em um grande osso mastigável.

O texto anuncia a promoção de 20% de desconto no valor total de qualquer compra, além de um banho grátis a cada cinco realizados e um fio dental canino na próxima visita à Country Shop.

Para despertar a curiosidade, o texto cita o nome do dono e mostra uma ilustração com instruções de leitura de um QR code. Ao utilizar o leitor do celular, o responsável pelo cachorro é encaminhado para um site que hospeda a versão em português da comunicação. Quem assina a ação é a agência e|ou.