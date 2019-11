Quer vender? Conte seus segredos a todos, diz o guru do marketing Gary Vee

Florianópolis — Quem acompanha o sucesso do guru do marketing Gary Vee pode não imaginar a improbabilidade estatística da sua história. Vee, cujo nome real é Gennady Vaynerchuk, imigrou com a família para os EUA, vindo da União Soviética, na década de 70, no meio da Guerra Fria e sem falar inglês.

Logo após concluir a faculdade, Vee começou a trabalhar na loja de bebidas da família. Por meio de uma série de vídeos no YouTube em que falava sobre vinhos, ele atraiu atenção e clientes. Em 2005, a pequena loja faturava mais de 60 milhões de dólares anualmente. Na sequência, ele resolveu mudar de área e fundou a VaynerMedia, empresa de marketing que faturou 130 milhões de dólares no ano passado. Entre seus clientes há nomes como Uber, Snapchat, Facebook, Twitter e Tumblr.

O empreendedor esteve no Brasil e fez a palestra de encerramento do RD Summit, evento de marketing digital que aconteceu em Florianópolis (SC) na semana passada. Numa apresentação sem slides e respondendo a muitas perguntas da plateia, Vee compartilhou sua visão dos negócios e as estratégias que usa.

Segundo ele, paciência é uma variável muito importante para o sucesso. Ele revela que suas ações no mundo dos negócios são lentas. Vee reclama da pressa das pessoas. Para ele, antes de vendermos qualquer coisa, precisamos ter a atenção dos clientes. “Eu passei anos da minha vida buscando pessoas no Twitter que estavam falando sobre vinho. Agora, as pessoas criam uma conta numa rede social e querem ter sucesso em 6 horas. É muita pretensão”.

O marketeiro diz que passa quase todo o tempo tentando gerar valor para seu público produzindo conteúdos autênticos e genuínos. Para ele, isso é diferente do conteúdo que a maioria das empresas produz. “Ou elas fazem propaganda ou pedem informações de vocês em troca de algo”. Ele avalia que essa estratégia é ruim porque “se você tenta dar um nocaute o tempo todo, em algum momento as pessoas aprendem a desviar”.

Vee avalia que o medo do julgamento está acabando com a sociedade e isso impede pessoas e marcas de produzir conteúdo autêntico e consistente. Para ele, uma das suas maiores habilidades é justamente não ligar para as críticas. “Quando você conta para o mundo os seus segredos, as pessoas não podem tirar vantagem disso, o que é libertador”. Ele ainda desafia a plateia: “[seja] seu problema com a bebida ou seu relacionamento com ex, contem ao mundo o que vocês estão escondendo”.

Vee também compartilhou dicas práticas com a plateia. Ele acredita que, atualmente, uma das maiores oportunidades está nos podcasts. Ele aconselha as pessoas a criar um podcast sobre o seu mercado usando o celular mesmo e a publicarem-no em alguma plataforma — processo que, segundo ele, está cada vez mais simples. Outra grande oportunidade está no LinkedIn, que é comumente subestimado pelas organizações, mas tem bom potencial para o marketing.