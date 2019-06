Quer uma sala igual à de “Friends” ou de “Stranger Things”? Ikea ajuda

São Paulo – Já se apegou a uma série de TV a ponto de querer morar nela? Atenta aos desejos dos fãs de plantão, a gigante sueca dos móveis Ikea recriou os layouts de três salas de estar icônicas que aparecem nos seriados “Friends”, “Stranger Things” e “The Simpsons”.

Para decorar os ambientes, a rede usou exclusivamente seus próprios produtos como parte da nova campanha publicitária batizada de “Real Life Series”, além da ajudinha de um software de design 3D. Foram necessários dois meses para garimpar todo o estoque de móveis da empresa em busca dos mais similares aos dos programas.

Além de aparecer em anúncios e em algumas edições do catálogo da Ikea, a campanha criada pela agência Publicis Spain fará uma aparição no mundo real, com as salas sendo montadas em algumas lojas da rede no Oriente Médio.

A septuagenária empresa de capital privado possui mais de 422 lojas em 50 mercados. Em 2018, a rede gerou 38,8 bilhões de euros em vendas globais.

Para expandir, a Ikea tem investido em novas experiências de compra, como uso de realidade virtual, lojas compactas e pop-ups.

No ano passado, a empresa registrou 2,5 bilhões de visitas em seus canais digitais e recebeu mais 957 milhões de pessoas em suas lojas físicas.

Sala com móveis da Ikea inspirada na série Friends.