Quer aprender sobre cerveja? Cervejaria Ambev promove curso em SP

São Paulo – Nos próximos dias 17 e 19 de dezembro, a Cervejaria Ambev promove o 2º Curso de Conhecimento Cervejeiro. Gratuitas, as aulas incluem uma breve volta pela história da cerveja, estilos, ingredientes e dicas de harmonizações (incluindo para as festas de fim de ano).

O encontro acontece às 20h no Bardassê, localizado no bairro do Itaim, em São Paulo, e será ministrado pelo sommelier Luiz Celso Jr, que é consultor de cervejas e fundador do BarDoCelso.com.

Com duas horas de duração, cada aula é independente, com conteúdo diferenciado, o que permite aos participantes acompanharem ambas, sem que haja repetição dos assuntos.

No dia 17 o tema será a história da cerveja. Já no dia 19, os participantes vão conhecer mais sobre harmonizações.

Ao final, os alunos recebem um certificado de participação e ainda realizam uma degustação harmonizada.

Para participar das aulas, os interessados devem enviar um e-mail paracursocervejariaambev@loures.com.br com a data escolhida, ou ambas, o assunto ‘Conhecimento Cervejeiro’ e aguardar resposta de confirmação.

Cada sessão comporta até 20 participantes, com restrição para maiores de 18 anos. As inscrições serão confirmadas para os 20 primeiros de cada dia.