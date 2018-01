Público parodia comercial de Havaianas com “Gemidão do Zap”

Nos últimos dias, a Havaianas estreou um comercial bem-humorado criado pela AlmapBBDO e protagonizado por Isis Valverde.

Nele, a atriz está na praia ouvindo uma concha quando um banhista se aproxima para pegar a bolinha de frescobol. Daí então ela pergunta se ele sabia que é possível ouvir o mar por meio do objeto.

Surpreso, ele olha ao redor e pergunta se está num comercial de Havaianas.

Depois de alguns segundos de incredulidade, o rapaz topa ouvir a concha e tem uma surpresa: ele ouve a tradicional musiquinha das propagandas da sandália.

Em menos de uma semana do inicio da circulação do filme na web, o público resolveu parodiar o filme da marca. O desfecho é bastante inusitado. Sabe o gemidão do WhatsApp?

Então… Dê uma olhada:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.