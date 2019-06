Prudential investe R$ 1 milhão em 1ª campanha de seguro de vida no Brasil

São Paulo – O Brasil tem a menor taxa de seguro de vida segundo um levantamento realizado pela Universidade de Oxford e a seguradora Zurich em 11 países. Apenas 19% dos brasileiros disseram possuir cobertura pessoal, ante a média global de 32%.

Ou seja: há espaço de sobra para as seguradoras captarem novos clientes. De olho nesse potencial, a Prudential estreia sua primeira campanha publicitária no Brasil. A seguradora é lider no segmento de seguros de vida individual, com 48,3% de participação de mercado em 2018, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Além de aumentar a percepção da marca no cotidiano das pessoas, a ação busca orientar o consumidor sobre a importância do planejamento financeiro para o presente, futuro e legado.

Com o conceito “Converse com o seu futuro agora”, a campanha traz três filmes que apresentam diálogos descontraídos sobre a vida com famílias reais. Um seguro de vida individual garante indenização em caso de morte (cobertura básica) ou invalidez por acidente (cobertura adicional).

Ela foi ao ar ontem (10) na TV fechada, e tbm traz ações em meios out of home (como aeroportos), canais digitais, rádios, cinemas e nas mídias sociais da Prudential do Brasil. O investimento na campanha soma mais de R$ 1 milhão.

“Com 21 anos de atuação no Brasil, chegamos a um novo momento, no qual buscamos tornar a nossa marca ainda mais conhecida, principalmente junto ao público jovem que ainda não pensa no seguro de vida. Por esta razão, o nosso orçamento de marketing para o ano dobrou em relação a 2018”, explica ao site EXAME Fernanda Riezemberg, gerente de Marketing Institucional.

Os três filmes de um minuto, com versões compactas de 30 segundos, têm criação da Fullpack, com produção da Aquarela Filmes e trilha da Capitão Musical.

A campanha publicitária complementa a estratégia da Prudential em falar com os jovens. A marca é apoiadora do Rock in Rio e seguradora oficial do festival, com cobertura para mais de 700 mil vidas, entre público, artistas e staff.

“Como uma das nossas metas é aproximar a marca do público jovem, nada mais relevante do que estar presente no maior festival de música e entretenimento do mundo”, comenta Fernanda.

Também promove o Prudential Concerts, festival que chega à terceira temporada combinando música clássica com rock and roll. Sob o comando de Carlos Prazeres junto com o cantor Frejat, o evento passará pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.