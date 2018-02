Propaganda no Reino Unido imita filme “Três Anúncios”

Já ouviu aquela frase que diz que “a realidade muitas vezes imita a ficção”? Muitas vezes isso acontece justamente por conta do insight criativo de algum publicitário. Foi o que aconteceu em Londres, junto ao Grenfell Tower, um prédio residencial de 24 andares que pegou fogo e fez 71 vítimas fatais em junho de 2017.

O movimento Justice 4 Grenfell, que reivindica a rápida investigação e punição para os culpados da tragédia, teve uma ideia inusitada para chamar a atenção das autoridades locais. Inspirada no filme indicado para o Oscar “Três anúncios para um crime”, a ação posicionou em frente ao local do incidente três caminhões com publicidade, exatamente como no filme.

No longa, a protagonista Mildred Hayes, interpretada por Frances McDormand, compra mídia em três outdoors numa estrada para protestar publicamente contra a falta de prisões após a brutal violação e assassinato da sua filha. O enredo se desenrola a partir daí.

Na ação da vida real, criada pelo movimento Justice 4 Grenfell, os três cartazes exigem justiça usando o mesmo template de fundo vermelho e letras pretas garrafais do filme. A diferença são as frases dos anúncios: “71 mortos”, “E ainda sem prisões?”, “Como?”.

A iniciativa está viralizando com força nas redes sociais londrinas.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.