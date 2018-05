Promoção de galão por R$ 13.900 com Celta de brinde viraliza na web

Gabriel Grunewald, do AdNews

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Enquanto os postos esgotam o seu combustível, a criatividade brasileira segue sem nunca abaixar o nível. Depois de uma hamburgueria no Distrito Federal conceber o serviço de “Cavaloboy”, delivery movido pelas quatro patas equinas (veja aqui), é a vez do ramo automotivo também mostrar a sua inventividade e desenvolver com uma inusitada promoção que usa o contexto atual para viralizar na web.

Gravada em um celular, a estratégia de marketing da revendedora de carros Vagner Multimarcas em São José dos Campos chama a atenção pela bem-humorada interpretação. Em um anúncio simples, o vendedor da loja multimarcas apresenta a estratégia de vender um galão de 20 litros de gasolina por 13 mil e 900 reias, mas com o benefício do cliente levar “grátis” para a sua garagem um Celta 2017.

Publicada no profile oficial da empresa, a brincadeira viralizou no Facebook, Youtube e em grupos do WhatsApp. Confira abaixo a propaganda original e replicada em dezenas de locais pela web afora:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.