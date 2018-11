Promoção “compre e ganhe” da Mentos dá ingressos para cinema

Por meio da promoção “Mentos Te Leva Ao Cinema”, a marca Mentos leva seus consumidores para as sessões do filme “Robin Hood – A Origem” por todo o Brasil. Durante os meses de novembro e dezembro, na compra de quatro produtos Mentos, sendo dois tubinhos de bala e dois envelopes da goma três camadas de qualquer sabor, os fãs da marca ganham um ingresso para assistirem o longa.

A ação ocorrerá em todo o país e premiará no formato “compre e ganhe”. Após a compra dos produtos, o cupom fiscal deve ser apresentado nos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) do local para que seja entregue o ingresso físico no momento exato da compra. Os pontos de venda contarão com material de divulgação da promoção para atentar os participantes.

No site da promoção, o regulamento pode ser conferido e uma planilha com a localização de cada um dos pontos de vendas participantes estará disponível para download. O ingresso é válido de segunda a quarta, exceto feriados, em qualquer rede de cinema em que Robin Hood – A Origem esteja em cartaz.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.