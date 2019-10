Primeira loja de Kitkat em São Paulo foca na experiência de consumo

São Paulo – A gigante suíça Nestlé inaugurou em São Paulo uma loja própria de Kitkat, chocolate mais vendido da companhia no mundo. Primeiro da América Latina, o “Kitkat Chocolatory” é um projeto global da Nestlé, lançado há cinco anos e presente em outras capitais, como Tóquio (Japão), Melbourne (Austrália), Londres (Inglaterra) e Toronto (Canadá).

O espaço, aberto ao público no Shopping Morumbi, semana passada, foi concebido para promover experiências, com diferentes áreas para o consumidor criar sua guloseima ou kit de chocolates. É possível escolher recheios e toppings, entre mais de mil combinações possíveis, para montar o doce, por exemplo.

Quem quiser levar para casa ou presentear, pode combinar mais de 18 sabores inéditos exclusivos, em formato 2 fingers (pedaços “destacáveis” do tablete), como pistache, menta, banana, goiaba e churros. Há, inclusive, uma opção em lata com impressão a laser personalizável. A loja brasileira é a primeira a trazer essa tecnologia.

O espaço também foi criado com diferentes interações digitais, que permeiam toda a jornada do consumidor. Há desde jogos de VR, filtros com Realidade Aumentada via Snapchat, Vending Machine com game e espaços instagramáveis, que podem ser aproveitados juntamente com um Snap Code, no qual os consumidores acessam um filtro exclusivo da marca.

Para completar, uma parceria inédita com a Nespresso traz três linhas de cafés, harmonizadas com os chocolates. “Uma loja focada na experiência por meio de produtos eleva a marca além da compra por si só”, comenta Leandro Cervi, Head de Chocolates da Nestlé Brasil.