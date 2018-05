São Paulo – As marcas adoram aproveitar as oportunidades trazidas pelos virais. Seja um meme, uma série ou um novo cantor, o que está em alta nas redes sociais pode servir para uma nova campanha.

Recentemente, os preservativos Playboy (sim, da revista Playboy, com direito ao famoso logo do coelho) pegaram carona no sucesso da série espanhola “La Casa de Papel”, com produção da Netflix.

Na peça divulgada no Facebook, a marca faz um trocadilho com o título da série: “La Capa da Pistola”.

Confira: