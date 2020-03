PremieRpet faz campanha para adoção de cão e doação de ração

A fabricante de alimentos para pets PremieRpet lançou a ração PremieR Ambientes Internos Porte Médio – Adultos, com uma cachorrinha sem raça definida estampada na embalagem.

A pet, chamada Mimi, tem 3 anos e meio, porte médio, é castrada, vacinada e está disponível para adoção na ONG Apata, uma das parceiras do Instituto PremieRpet, associação sem fins lucrativos que apoia pesquisas, estudos e ações de promoção da saúde de cães e gatos.

Além de estimular a adoção de animais sem raça definida, a embalagem é também parte de uma campanha de doação de ração.

A cada embalagem vendida com o selo Compre & Doe, a PremieRpet destinará uma refeição para os cães que vivem nas 45 ONGs cadastradas em seu programa de alimentação subsidiada.

A campanha Compre & Doe é válida ao longo de 2020, até o término dos estoques da embalagem com o selo. No encerramento, a marca irá prestar contas da ação e registrar no site e nas redes sociais a entrega do montante arrecadado.

“É uma forma de fazer com que o consumidor entenda a importância desse tipo de ação, como a de doação de ração e de adoção de animais”, diz Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing da PremieRpet.

Em 2019, o faturamento da empresa foi 28% maior quando comparado ao ano anterior.