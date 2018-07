Prada exalta beleza feminina em nova campanha

Nesta semana, a Prada lança um curta metragem dedicado à sua nova coleção de óculos, “Cinéma Evolution”. O filme tem como protagonista os últimos modelos da coleção a traz uma incursão na abundância de facetas da identidade feminina, “Você é o observador ou observado” (Are you the observer or observed?).

A elegância Prada “Cinéma” volta a ser protagonista com uma revisitação estilística: os detalhes em metal, tema central de toda a coleção, são imponentes, enquanto as hastes conservam o formato achatado.

A campanha digital é parte de um pacote de marketing 360° em torno do modelo “Cinéma”, incluindo investimentos de mídia, atividades de relações públicas e apoio de marketing comercial. Confira abaixo:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.