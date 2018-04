Poupatempo tira sarro de palmeirenses após derrota para Corinthians

A forma de se comunicar mudou. Nas redes sociais, a fala formalmente institucionalizada não rende engajamento e as postagens de páginas governamentais se esforçam para renovar o discurso e atrair os usuários de redes sociais. Famosas entre os heavy usuers e os profissionais de social media, as fanpages do Governo do Rio Grande do Sul e de Curitiba são uma das que se destacam e tornam-se cases para as outras.

Na onda de uma linguagem mais popular e publicações que brincam com os principais acontecimentos, a página do Poupatempo se notabilizou por uma mensagem que divertiu corintianos, irritou palmeirenses e explicou para milhares de pessoas que “apenas o RG é entregue em casa, se assim for solicitado. O título (de eleitor), não”…”

Compartilhada oito mil vezes e com mais oito mil reações, a publicação é de longe uma das mais populares da instituição.

Confira abaixo o conteúdo e os comentários dos seguidores:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.