Portal R7 muda de nome por causa do McDonald’s

São Paulo – Os leitores do site de notícias R7.com encontraram o portal com cara nova hoje (29). O nome do site aparecia como R7,90 – e a identidade visual tinha passado do azul para o vermelho.

A peculiar mudança de nome, contudo, é apenas um anúncio da rede de fast food McDonald’s no Brasil, em parceria com o R7.

O trocadilho “R7,90” anuncia a queda dos preços dos Clássicos do Dia (o menu promocional) no McDonald’s: de R$ 8,90 para R$ 7,90.

Segundo o McDonald’s, a ação que mudou o nome do R7.com vai até a meia-noite do dia 29.

A campanha da marca também envolve vídeo para a televisão (criado pela agência DPZ&T) e vídeo para as mídias digitais (criado pela SunsetDDB).

Veja o R7 com o novo nome:

Ação do McDonald's: mudança do nome do R7.com para anunciar mudança de preços

Assista:

Campanha da TV

Campanha digital