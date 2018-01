O canal Porta dos Fundos, que costuma brincar bastante com assuntos que envolvem o mercado de comunicação em seus vídeos, desta vez resolver ironizar as pesquisas eleitorais desenvolvidas pelo Ibope.

No novo vídeo, Antônio Tabet aparece lendo e “interpretando” os números do estudo de uma maneira cômica. No final, sobrou brincadeira até para o programa da Globo, Big Brother Brasil.

Assista:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.