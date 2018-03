Porta dos Fundos faz vídeo para o Bob’s

São Paulo – Lançado no canal do Porta dos Fundos no último dia 22, o vídeo “Almoço” não é uma esquete comum da trupe de comediantes.

O vídeo é uma campanha da rede de fast food Bob’s e faz parte da estratégia de divulgação do Bob’s Box, um combo criado pela marca para a hora do almoço.

Na esquete-comercial, um chefe (Fabio Porchat) tenta reunir os funcionários para almoçar, mas percebe que não será fácil agradar a todos e escolher um restaurante.

No fundo, ninguém quer almoçar com o chefe, mesmo ele avisando que vai pagar para todo mundo no Bob’s.

A criação é da NBS.

Assista: