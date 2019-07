Por mais frescor e menos desperdício, Pão de Açúcar testa horta vertical

São Paulo – A ideia é simples: uma instalação para cultivo de hortaliças que garante alimentos sempre frescos no supermercado. Mas o objetivo é duplamente ambicioso — de um lado, diminuir a distância entre o produtor e o consumidor e, do outro, reduzir o desperdício de alimentos.

Em projeto piloto, o Grupo Pão de Açúcar inaugurou uma instalação para produção de hortaliças que traz o campo para dentro do supermercado e permite ao consumidor colher direto do pé. Batizado de “Horta do Pão”, o projeto está em teste na loja laboratório da rede da Real Parque, localizada no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo.

Compartilhada em primeira mão com o site EXAME, a novidade é fruto de uma parceria com a startup BeGreen e divide-se em duas fases. Em um primeiro momento, as hortaliças são produzidas na fazenda urbana da startup, situada a 20 quilômetros da loja do Pão do Açúcar. O cultivo é feito por sistema de aquaponia, processo agrícola que associa o cultivo de hortaliças com a criação de peixes.

Segundo Giuliano Bittencourt, fundador da BeGreen, esse sistema gera economia de até 90% de água comparado ao cultivo convencional e entrega mais nutrientes para as plantas, permitindo que todo o processo seja realizado sem uso de agrotóxicos.

“O processo de utilização dos excrementos dos peixes é semelhante ao cultivo em solo com o esterco de vaca. Este é uma importante fonte de amônia que, quando passa por processo de filtro biológico, transforma em nitrito e nitrato que é fonte de energia para a planta. O ciclo de produção é fechado e por isso economiza água e não há nenhum desperdício”, explica.

Em um segundo momento, as hortaliças são levadas até a loja onde são mantidas vivas até o momento da colheita por meio do sistema hidropônico (técnica de produção de plantas sem solo) contido no ponto de venda. O espaço físico da “Horta do Pão” tem capacidade de expor 315 unidades de hortaliças. Por serem colhidas na hora no ponto de venda, as hortaliças duram por mais tempo na casa do consumidor.

“O projeto está alicerçado em duas frentes que são igualmente importantes para o consumidor e para o Pão de Açúcar, a qualidade dos produtos e a sustentabilidade do processo”, diz Lucas Zanon, diretor de operações do Pão de Açúcar. “Em ambos os casos, as medidas contribuem para reduzir a perda no processo logístico em relação à cadeia de hortifrúti convencional”, acrescenta.

Hoje, estão disponíveis cinco tipos de hortaliças na horta vertical: alface baby crocante, alface baby lisa, agrião, rúcula e folha de beterraba. Os produtos são vendidos com duas unidades e custam R$ 5,99 cada buquê. “Há uma tendência de equalização de custo à medida em que se ganhe escala com o projeto”, diz Zanon.

A “Horta do Pão” está inserida dentro dentro do programa de inovação “Test and Learn” do Pão de Açúcar. A partir de agora, a rede avaliará questões operacionais, econômicas e, também, a aceitação dos consumidores, para decidir sobre o desenho de um plano de expansão do projeto para mais unidades da rede.