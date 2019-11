Por boa causa, Ambev dobra o preço de água na Black Friday

São Paulo — A água Ama, produto que tem 100% do lucro destinado a levar água potável para comunidades do semiárido brasileiro, pela primeira vez participará de uma black friday.

Mas ao invés de abaixar o preço, como acontece na tradicional data do varejo, a fabricante de bebidas Ambev decidiu dobrar o preço do produto e comercializá-lo, no dia 29 de novembro, por três reais no e-commerce.

O objetivo é chamar atenção dos consumidores por uma boa causa: aumentar as chances de levar água para quem não tem.

“Nosso objetivo principal é engajar as pessoas com o propósito de AMA – afinal, o investimento necessário para comprar uma água não é alto, mesmo com o valor dobrado. Esperamos que as pessoas participem da ação e ajudem a levar água para quem não tem”, explica Alexandre Costa, diretor de marketing institucional da Cervejaria Ambev.

Não há quantidade mínima para compra e o produto pode ser adquirido em todo o Brasil. “Nosso objetivo é garantir que consumidores em todo o país tenham acesso ao produto e se engajem na causa, independentemente da disponibilidade no ponto de venda. Além disso, no e-commerce conseguimos garantir que o valor cobrado será o dobro do normal como queremos”, afirma Costa.

Comercializada desde 2017, a Ama já lucrou 3.5 milhões de reais e todo esse montante deve ser destinado aos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável.

Em geral, o investimento acontece em poços para captação de água, cisternas de armazenamento e sistemas de reuso. Em média, a cada 30 mil reais investidos, 500 pessoas podem ser beneficiadas.

Recentemente, AMA anunciou que vai investir mais 720 mil reais em projetos de acesso à água até o final de 2019, beneficiando mais 14,2 mil pessoas.