Popeyes, a rede de frangos do BK, chega a Ifood e Rappi com descontos

A rede de fast food Popeyes, do grupo Burger King, amplia suas opções de delivery e conta agora com as novas parcerias das plataformas iFood e Rappi, além do Uber Eats que já estava disponível desde 2019.

Atualmente, são mais de 20 lojas da região metropolitana de São Paulo e interior do Estado atendendo via aplicativos de delivery.

As opções de entrega surgem para atender novas demandas, principalmente em tempos de covid-19, e levar o que a marca chama de “sabor da Louisiana” aos antigos e novos consumidores.

“A expectativa com a ampliação do delivery é positiva. Vamos expandir o conhecimento da nossa marca e continuar levando a qualidade de Popeyes aos nossos clientes e a novos consumidores”, diz Ariel Grunkraut, vice-presidente de vendas e marketing do Burger King Brasil.

Descontos

A Popeyes oferece semanalmente ofertas de até 50% para pedidos feitos pelos aplicativos, em alguns de seus restaurantes.

Até o dia 03 de maio, os clientes podem aproveitar dois produtos pelo preço de um, como 2 Baldes com 8 filés, cada, por R$ 33,50 e a dobradinha do sanduíche carro-chefe da casa, o Louisiana Soul, por apenas R$ 18,90.

A rede oferece também outras ofertas que têm descontos que variam entre 23 e 40%, disponíveis nas plataformas de entrega.