Pokémon volta a invadir as caixinhas do McLanche Feliz

O McDonald’s inicia o último mês do ano com novidades no McLanche Feliz. A partir do dia 6 de dezembro, Pikachu e sua turma desembarcam em todos os mais de 900 restaurantes da rede no país.

A nova campanha trará 10 surpresas inspiradas no Pokémon, uma das séries de maior sucesso dos últimos tempos.

Cada um dos brinquedos tem uma função diferente. Pokémon é há mais de 20 anos uma das licenças favoritas do público, por isso, esteve no McDonald’s em 2012, 2016 e agora retorna.

Os personagens representados nessa campanha de McLanche Feliz são: Pikachu, Lunala, Popplio, Litten, Solgaleo, Komala, Pikipek, Rowlet e Pokédex Rotom.

Este conteúdo foi originalmente publicado em AdNews.