Pizza Hut lança sobremesas com Ovomaltine e Fini

A rede de restaurantes Pizza Hut lança nesta segunda-feira, 30, duas novas sobremesas, em parceria com as marcas Ovomaltine e Fini. A edição é limitada até dezembro.

Um lançamento é o S’mores, sobremesa americana que combina o marshmallow Fini gratinado, creme crocante Ovomaltine e cookie.

Outra novidade é o Hut Cup Ovomaltine, na versão com creme crocante e cobertura com flocos crocantes da marca de achocolatado.

Além disso, será oferecida aos consumidores a versão individual do S’mores: Hut Cup S’mores.

As novidades incluem também a Slider – pizza em formato de disco, os Breadsticks – palitos assados com massa pan e cobertura Ovomaltine e a pizza individual com massa artezanale e borda recheada de creme crocante do achocolatado.

A Pizza Hut serve mais de um milhão de pessoas por mês em todo o Brasil.