Pinguim da Antarctica ganha cara nova

A cerveja Antarctica está de cara nova. A partir deste mês, as latas e garrafas da marca lançada em 1885 ganham um design que resgata sua história, revigora os icônicos pinguins e se inspira nos símbolos do samba carioca para modernizar sua identidade visual. Tudo isso sem deixar de lado sua tradição de 133 anos.

A nova identidade da marca é o resultado de um processo que envolveu todos os parceiros da empresa. Suas experiências foram reunidas e chegou-se a uma conclusão: uma cerveja tão tradicional, que remonta a tantas boas memórias, precisava valorizar os itens que fazem dela uma marca tão icônica para os brasileiros.

Por isso, uma das principais mudanças está nos pinguins que acompanham a marca desde sua fundação. Eles receberam tratamento especial e ficaram mais vistosos e emblemáticos.

Cerveja Antarctica: mudanças na identidade visual Cerveja Antarctica: mudanças na identidade visual

A “faixa azul” que acompanhou os rótulos de Antarctica ao longo de todo o século XX também está de volta, assim como brasão de cevada, ausente nas últimas versões dos rótulos. Por certo tempo, “Faixa Azul” foi sinônimo de Antarctica. Por isso, nada mais óbvio do que tê-la de volta modernizada, mas resgatando essa tradição.

Já o brasão do novo rótulo se guia por outra paixão do carioca: o samba e seus estandartes de blocos de carnaval e escolas de samba. O ritmo é sinônimo do universo suburbano carioca e inspira a cerveja Antarctica todos os dias.

Outra mudança dos rótulos nas garrafas é no formato. Antes arredondado, ele agora será quadrado. As garrafas de 600ml e de 1L também terão proteção de alumínio no gargalo, uma tendência no mercado cervejeiro da qual Antarctica não poderia ficar de fora.

A nova identidade visual já pode ser conferida nos quiosques que a cerveja montou durante o carnaval no Rio de Janeiro, cidade que inspira Antarctica todos os dias. Parceira de momentos importantes da vida boêmia carioca, Antarctica buscou nas cores vivas que fazem parte desse universo o tom certo da mistura do azul da marca com o vermelho que envolve os icônicos pinguins.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.