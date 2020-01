Pessoa com deficiência, negra e mais diversidade na nova linha de Barbie

São Paulo — A linha Fashionistas da boneca Barbie já introduziu mais de mais de 170 novos estilos à coleção nos últimos cinco anos.

Agora a marca da fabricante Mattel inova ao trazer a diversidade e representar diferentes tipos de pessoas. No lançamento há, por exemplo, boneca com vitiligo, uma sem cabelo, uma negra com prótese dourada na perna e um boneco Ken de cabelos longos.

Para criação da Barbie com vitiligo, um dermatologista especializado foi consultado para certificar que a doença de pele fosse representada com precisão. Já a Barbie careca chega para que meninas sem cabelo se identifiquem com a linha.

Bonecas com deficiências físicas foram introduzidas na linha Fashionistas em 2019 em colaboração com a ativista, designer e autora, Jordan Reeves, que aos 12 anos desenvolveu soluções que ajudam crianças com deficiências.

A nova linha Barbie Fashionistas chega ao Brasil no primeiro trimestre de 2020. O preço sugerido é de 79,99 reais.

Recentemente, a Mattel também buscou a diversidade nos produtos ao lançar kits de bonecos sem gênero.