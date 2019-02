As marcas preferidas da alta renda paulistana

Rio de Janeiro – O consumidor do topo da pirâmide de São Paulo é exigente e ávido por produtos e serviços exclusivos. É o que indica o estudo Marcas Objetos do Desejo, desenvolvido pela Shopper Experience, que entrevistou 930 pessoas nas ruas dos Jardins, Itaim Bibi, Jardim Europa, Jardim Paulistano e Vila Nova Conceição.

Segundo o IBGE, a cidade de São Paulo será a sexta mais rica do mundo em 2025, atrás de Tóquio, Nova York, Los Angeles, Londres e Chicago, e a frente de Paris.

Hoje, a capital ocupa a décima posição neste mesmo ranking e se consolida como a mais promissora da América Latina em relação ao consumo de luxo.

Uma das maiores preocupações dos paulistanos é com o quesito durabilidade, e os entrevistados concordam em pagar mais por isso. A pesquisa mostrou que a elite e os emergentes da Classe A são avessos à exposição e prezam exclusividade.

Outra particularidade da alta renda é que ela aspira uma relação mais estreita com as marcas e espera ser surpreendida com ações de relacionamento.

As marcas internacionais mais buscadas são sinônimo de luxo e glamour. Entre as bolsas femininas, por exemplo, a melhor colocada é a Louis Vuitton, com 30%, seguida da Chanel, com 17%.

Já na moda masculina, Giorgio Armani, Lacoste e Diesel são as preferidas, com 20%, 19% e 10%, respectivamente.

Quando o assunto é tecnologia móvel, a Apple reina em produtos como celulares e notebooks: 37% apontam o iPhone e 38% o Apple Mac, enquanto 31% preferem o Blackberry e 28%, o laptop Sony Vaio.

A Ferrari continua a povoar o imaginário da alta renda, despontando com 27% da preferência na categoria carro conversível, seguida pelo Porshe, com 24%.

Veja outros resultados:

Entre os restaurantes, Fasano, D.O.M e A Figueira Rubaiyatse destacam nas três primeiras posições com, respectivamente, 17%, 12% e 11% dos votos.

Em relação aos 10 destinos prediletos da alta renda paulistana, a primeira posição registra um empate entre Dubai e Paris – ambos com 14% de preferência –, seguidos por Nova York (9%) e Londres (5%); Istambul e Cote D´Azur (3%); e Tóquio, Ilhas Maurício, Tahiti e Aspen, com 2% cada. No que se refere a companhias aéreas, 31% dos entrevistados preferem a Air France e 13%, a Lufthansa.

As marcas de champagne mais citadas foram Dom Pérignon (23%), Veuve Clicquot (21%) e Moet & Chandon (11%).

Na categoria whisky, Johnnie Walker e Ballantine’s são os mais citados, com 47% e 10%, e entre as vodkas há empate entre Grey Goose, Imperia, Smirnoff, The Jewel of Russia, Wyborowa e Belvedere – todas com 13%.

Das marcas de bolsas femininas, os destaques são: Louis Vuitton (30%), Chanel (17%), Prada (9%), Hermès (9%), Marc Jacobs (5%), Gucci (4%) e Balenciaga (3%).

Entre os sapatos femininos, Chanel responde por 14%, sendo seguida por Christian Louboutin (7%), Prada (7%), Gucci (6%), Salvatore Ferragamo (6%), Francesca Giobbi (4%) e Manolo Blahnik (2%). As marcas de moda feminina que são objeto de desejo são Chanel (15%), Gucci (7%), Dolce & Gabbana (6%) e Prada (4%).

As revistas femininas nacionais e internacionais mais citadas foram Vogue (55%), InStyle (9%) e Marie Claire (9%), enquanto em relação às marcas de cama, mesa e banho, Trousseau (31%), Giorgio Armani (8%) e Trussardi (8%) aparecem em destaque.

Em moda infantil, Bonpoint ocupa a primeira posição (13%), seguida por Monne (8%) e Tartine & Chocolat (4%).

Quando o tema é moda masculina, Giorgio Armani, Lacoste e Diesel são as marcas preferidas, com 20%, 19% e 10%, respectivamente. Entre as marcas de gravata, Gucci (14%), Hermès (14%) e Cartier (10%) lideram.



Já as canetas mais admiradas são: Montblanc (53%) e Cartier (9%). Rolex (43%), Montblanc Villeret (11%) e Breitling (11%) são as marcas de relógios masculinos mais citadas. Entre os relógios femininos estão Rolex, Cartier e Michael Kors com 26%, 15% e 11%, respectivamente.

Os perfumes masculinos Azzaro e Calvin Klein – 18%, 12%, respectivamente – foram os mais votados. Entre os femininos, o clássico Chanel (28%), seguido por Carolina Herrera (15%) e Prada (10%). Lâncome (20%), MAC (18%) e Chanel (10%) são as marcas de cosméticos que se destacaram.

Na categoria joias, Tiffany&Co., H.Stern, Bulgari e Cartier são as marcas prediletas – com 27%, 23%, 6% e 6%, respectivamente.

Nike (21%), Adidas (17%), Lacoste (6%) e Asics (6%) são as marcas de artigos esportivos preferidas da Classe A. Entre os óculos, destaque para Ray Ban (46%) e Oakley (8%). As marcas de jeans mais votadas foram Diesel (25%) e Seven for All Mankind (14%).

Em TVs, as marcas que se destacam são Sony (51%), Samsung (14%) e LG (12%); em home teather, os resultados são, mais uma vez, Sony (57%) e Bang Olufsen (11%).

Para relaxar, a alta renda paulistana elegeu os spas Mantra (Punta Del Leste), Las Ventanas (México) e Conrad Bali (Indonésia) como os melhores: 14%, 12% e 8%, respectivamente. Os resorts são apontados pelos entrevistados como a principal opção para viagens de descanso, sendo os mais votados Bora-Bora Lagoon Resort, Club Med, Comandatuba Resort e Nannai Ventanas (México).

Na questão de carros, dentro da categoria off road/SUV, os mais indicados foram o Land Rover (29%), BMW (16%) e Porsche (13%). Na categoria sedan de luxo, aparecem BMW (17%), Mercedes-Benz (16%), Lamborghini e Porsche, ambos com 12% da preferência dos entrevistados. A Ferrari desponta com 27% da preferência na categoria carro conversível, seguida pelo Porsche, apontado por 24% dos entrevistados. Na categoria compacto premium, o Audi e o MiniCooper – respectivamente com 20% e 18% da preferência – foram os mais citados.

Em motocicletas, a BMW e Harley Davidson – 30% e 28%, respectivamente – são as mais votadas. Em barcos, Ferretti ocupa a primeira posição no ranking com 52%

Entre os cinco designers mais admirados estão Philip Starck (16%), Irmãos Campana (14%), Mies Van Der Rohe (9%), Marcelo Rosenbaum (7%) e Ron arad (5%).

A pesquisa mostrou um empate entre os arquitetos mais citados: Jacques Garcia, João Armentano, Katherine Newman, Marcio Kogan, Ruy Othake, Andrea Putman e Isay Weinfeld – todos com 8% de votos.

As cozinhas planejadas que são objeto de desejo são Kitchen´s (13%), Viking Kitchen´s (7%) e Ikea (7%). Bang & Olufsen e Kitchenaid, com 18% e 12% da preferência, são os eletrodomésticos mais votados.

– Entre os empórios estão Fauchon (16%) e Dean & Deluca (12%).

Visa Infinite (33%) e Amex Platinum (22%), seguidos por Visa Black (17%) são as bandeiras de cartão de crédito preferidas da Classe A.

Entre as primeiras posições dos bancos de alta renda figuram: Itaú Personnalité (29%), HSBC Premier (14%) e Real Van Gogh (14%). Na categoria Banco Private, o primeiro lugar é do Itaú Private (41%), seguido do Bradesco Private (32%) e Citi (5%).